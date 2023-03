Vai agli ultimi Twett sull'argomento... singerel : RT @MascioliPaola: 2,5 tonnellate di uranio sono sparite da un sito in #Libia. Il concentrato di uranio era stoccato in 10 container. Fonte… - villacalendasco : RT @News24_it: Aiea, 2,5 tonnellate di uranio sparite da un sito in Libia - juornoit : #Juorno #Aiea 2,5 tonnellate di #uranio sparite da un sito in #Libia - Rom_Lisa : RT @MascioliPaola: 2,5 tonnellate di uranio sono sparite da un sito in #Libia. Il concentrato di uranio era stoccato in 10 container. Fonte… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Aiea: 2,5 tonnellate di uranio sparite da un sito in Libia #aiea #uranio #libia #16marzo -

3.01,Libia: scomparse 2,5 tonn. uranio L'Agenzia internazionale per l'energia atomica () ha denunciato la scomparsa di circa 2,5 ton. di uranio naturale da un sito in Libia,secondo l'...Nel corso di una visita martedì scorso, gli ispettori dell'"hanno scoperto che 10 container con circa 2,5di uranio naturale sotto forma di concentrato di uranio (yellowcake) non ...L'Agenzia internazionale per l'energia atomica () ha denunciato la scomparsa di circa 2,5di uranio naturale da un sito in Libia, secondo una dichiarazione inviata all' agenzia di stampa francese AFP. Durante la visita di martedì, ...

Aiea: 2,5 tonnellate di uranio sparite da un sito in Libia TGCOM

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha denunciato la scomparsa di circa 2,5 tonnellate di uranio naturale da un sito in Libia, secondo una dichiarazione inviata all' agenzia di ...Gli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica hanno verificato l'assenza di 10 container dal sito nel quale erano stati dichiarati ...