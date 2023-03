Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmetropolitan : #Libia, #AIEA denuncia inquietante: scomparsa 2,5 tonnellate di #uranio - - omarsivori : 'Scomparse 2,5 tonnellate di uranio'L'allarme di Aiea: è materiale nucleare - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Aiea: 2,5 tonnellate di uranio sparite da un sito in Libia #aiea #uranio #libia #16marzo - Rom_Lisa : RT @repubblica: Libia, Aiea denuncia la scomparsa di 2,5 tonnellate di uranio - MoniShantiRani : RT @mcc43_: 'L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha segnalato che circa 2,5 tonnellate di uranio naturale sono sparite da un sit… -

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha denunciato la scomparsa di circa 2,5 tonnellate di uranio naturale da un sito in Libia, secondo una dichiarazione inviata all'AFP. Durante la visita di martedì, gli ispettori dell'organismo delle Nazioni Unite hanno 'scoperto che 10 ... L'Aiea precisa che condurrà delle verifiche 'aggiuntive' per 'chiarire le circostanze della scomparsa del materiale nucleare e la sua localizzazione attuale'.

Aiea, 2,5 tonnellate di uranio sparite da un sito in Libia - Ultima Ora Agenzia ANSA

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha denunciato la scomparsa di circa 2,5 tonnellate di uranio naturale da un sito in Libia, secondo una dichiarazione inviata… Leggi ...AGI - L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha denunciato la scomparsa di circa 2,5 tonnellate di uranio naturale da un sito in Libia. Durante la visita di martedì, gli ispettori ...