(Di giovedì 16 marzo 2023)domani potrebbero essere sorteggiate assieme ai quarti di finale di Champions League, in quello che sarebbe il terzo eurodella storia., nel corso di Radio Radio – Lo Sport, valuta cosa significherebbe una nuova stracittadina di coppa. NOTIZIE BUONE – Per Stefanola sola presenza die Napoli ai quarti di Champions League è ottima: «Sono tutti messaggi positivi per il calcio italiano. Essere la nazione più rappresentata ai quarti è un grande traguardo, anche perché hai prospettive importanti per i quarti di finale. Non è che diciamo di essere i più forti, perché Bayern Monaco e Real Madrid sono migliori, mache non avrebbero moltepossono provarci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Agresti: «Derby? Per Inter e Milan più paura di perderlo! Ma possibilità» - - infoitsport : Agresti: “Inzaghi animale da coppa, ora nessun traguardo è precluso. Immaginate un derby” - pazzamentejuve : ?? Szczesny e Alex Sandro premiati dal presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, per aver raggiunto nel giorno de… -

... lui vessato dalla Corte sportiva d'appello, che non gli ha tolto nemmeno uno dei due turni di squalifica (e così salterà, oltre al Sassuolo, anche ildi domenica 19). Il caso è noto, se ne ...Mentre si discute del rinnovo, piovono critiche sul portogheseDopo due panchine di fila, nel... o eventuale cessione, è intervenuto il giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', Stefano, ...Rafa Leao in panchina nel- Calciomercato.it'Leao è un caso, non so che cosa ci sia dietro - le parole del giornalista Stefanode 'La Gazzetta dello Sport' - La squadra va costruita se ...

Agresti: «Derby Per Inter e Milan più paura di perderlo! Ma possibilità» Inter-News.it

Inzaghi ha portato l’Inter nei quarti di Champions a distanza di dodici anni dall’ultima volta. Si è confermato animale da coppa: nel confronto diretto, nel dentro o fuori, non sbaglia quasi mai, al c ...Con tre club nei quarti torneremmo al 2006: allora avevamo i soldi e adesso abbiamo le idee. Inzaghi è da classiche e non da grandi giri Stefano Agresti E ora, il Napoli. Poi sarà gloria, orgoglio, st ...