Agid, l'Agenzia per l'Italia digitale, è rimasta senza direttore (Di giovedì 16 marzo 2023) È scaduto il mandato triennale di Paorici, manager nominato dal governo Conte 2. E non è stato ancora individuato il nome che gli succederà alla guida di un ente centrale per la gestione dei fondi del Pnrr Leggi su wired (Di giovedì 16 marzo 2023) È scaduto il mandato triennale di Paorici, manager nominato dal governo Conte 2. E non è stato ancora individuato il nome che gli succederà alla guida di un ente centrale per la gestione dei fondi del Pnrr

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luke_like : Agid, l'Agenzia per l'Italia digitale, è rimasta senza direttore. Scaduto il mandato di Paorici, nominato dal gover… - EnricoDeGrazia : RT @AgidGov: #eprocurement Si terrà il 20 marzo alle ore 11 un confronto pubblico sulla definizione delle Regole tecniche per le piattaform… - AgidGov : #eprocurement Si terrà il 20 marzo alle ore 11 un confronto pubblico sulla definizione delle Regole tecniche per le… - SinetNews : E-procurement: riprende il confronto pubblico sulle regole tecniche - rndt_it : RT @AgidGov: ?? Web Analytics Italia diventa più potente! Visto il crescente successo di #WAI, AgID ha potenziato la piattaforma che monitor… -