Aggiunta una nuova barriera TecPro sul luogo dell'incidente a 270 km/h di Mick Schumacher (Di giovedì 16 marzo 2023) Gli organizzatori del Gran Premio dell'Arabia Saudita hanno aggiunto una barriera TecPro per l'assorbimento dell'energia al muro sul luogo dell'incidente di Mick Schumacher nelle qualifiche dello scorso anno. L'incidente di Schumacher Schumacher stava tentando un giro volante nella seconda fase delle qualifiche quando perse il controllo all'uscita della veloce curva a sinistra della curva 10 del Jeddah Corniche Circuit. Alla curva 11 è andato a sbattere contro la barriera a circa 270 km/h, subendo un impatto di 33G che ha danneggiato pesantemente la sua auto e ha causato un lungo ritardo della sessione con bandiera rossa. Il pilota della Haas è stato portato in ospedale per accertamenti ed è stato dimesso, ma non ha partecipato ...

