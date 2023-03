Agenti immobiliari Fimaa, un master per elevare la professionalità nella mediazione immobiliare (Di giovedì 16 marzo 2023) Proseguono le lezioni del master in Digital Communication e Personal Branding, il percorso d’alta formazione studiato e progettato dal Direttivo Fimaa Bergamo in collaborazione con Ascom Confcommercio Bergamo con lo scopo specifico di fornire agli Agenti immobiliari associati le conoscenze e le competenze necessarie per elevare il livello di professionalità. “Da tre anni a questa parte Fimaa ha scelto di puntare sull’alta formazione, promuovendo tra i soci un vero e proprio master con docenti di altissimo profilo- sottolinea Oscar Caironi, presidente Fimaa Bergamo e coordinatore regionale Fimaa Lombardia-. Se un tempo agli occhi del cliente la nostra funzione iniziava e finiva con la mediazione, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 marzo 2023) Proseguono le lezioni delin Digital Communication e Personal Branding, il percorso d’alta formazione studiato e progettato dal DirettivoBergamo in collaborazione con Ascom Confcommercio Bergamo con lo scopo specifico di fornire agliassociati le conoscenze e le competenze necessarie peril livello di. “Da tre anni a questa parteha scelto di puntare sull’alta formazione, promuovendo tra i soci un vero e propriocon docenti di altissimo profilo- sottolinea Oscar Caironi, presidenteBergamo e coordinatore regionaleLombardia-. Se un tempo agli occhi del cliente la nostra funzione iniziava e finiva con la, ...

