Agcom multa la Rai | “Pubblicità occulta al Festival di Sanremo”

(Di giovedì 16 marzo 2023)Rai. Alla finesi è pronunciato. Fino a qualche ora fa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ancora non si era espressa in merito all’ipoteticanascosta che durante ildiha violato il Tusmar, il Testo unico dei servizi audiovisivi. “Dalle informazioni che ho, l’si riunirà oggi ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LorenzoMarra75 : RT @tempoweb: 'Violazioni a #Sanremo' #ChiaraFerragni e Amadeus, cos'è successo all'Ariston #16Marzo - Bianca34874951 : RT @tempoweb: 'Violazioni a #Sanremo' #ChiaraFerragni e Amadeus, cos'è successo all'Ariston #16Marzo - tempoweb : 'Violazioni a #Sanremo' #ChiaraFerragni e Amadeus, cos'è successo all'Ariston #16Marzo - Agato_Agato : Strano, ne avevano parlato solo 6 sere su 5. - JPCK72 : RT @sweetlullaby0: AGCOM multa la Rai per Sanremo, il motivo è la pubblicità occulta a Instagram. È giusto, ci sta. Tuttavia ho un paio di… -

... l'ha deciso che multerà la Rai per un importo che non è ancora stato stabilito, ma che potrebbe arrivare fino a 250.000 euro.che tanto pagheremo noi contribuenti con i soldi del canone',...Il Festival di Sanremo finisce sotto la lente dell'. Oggi, il Consiglio dell'Autorità ha esaminato le presunte violazioni avvenute durante le trasmissioni 'Prima Festival', '73mo festival della ...... il Consiglio, all'unanimità, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e ha dato mandato alla competente direzione di avviare un procedimento sanzionatorio", sottolinea. "Il ...

Rai, la multa Agcom per pubblicità occulta a Sanremo: «Uno spot a Instagram da Chiara Ferragni e Amadeus» Open

Pronta a multare la Rai per Sanremo 2023. In una nota l'Agcom, Autorità Garante delle Telecomunicazioni, annuncia la decisione dei commissari in merito all'accusa di pubblicità occulta. La ...La sfuriata floreale di Blanco sul palco dell’Ariston e il balletto hot e fluido in fascia protetta di Rosa Chemical e Fedez sono stati dei momenti salienti del Festival di Sanremo 2023, tuttavia la ...