AEW NJPW | Annunciati sede e data di Forbidden Door 2023

(Di giovedì 16 marzo 2023) AEW ehanno unito gli sforzi per il primo eventoil 26 giugno 2022. Un evento bellissimo che ha divertito tantissimi appassionati e regalato una sequela di match a 5 stelle. Come già anticipato da Tony Khan in passato, l’idea delle due società è di rendere questo evento un appuntamento annuale a giugno ed oggi arriva la conferma. Lo Scotiabank Centre di Toronto ospiterà il secondo eventoil 25 giugno. Questa sarà un’altra grande opportunità per la compagnia di Tony Khan di sfruttare la sua partnership con laper un altro grande show. Ma non è tutto, la AEW ha annunciato contestualmente che ci saranno diversi show di Dynamite e Rampage in varie città del Canada durante le settimane successive all’evento. Mercoledì 28 giugno: “AEW: ...

Tra i primi a dare la notizia Tony Khan , proprietario dellae della Roh: "Purtroppo Jamin Pugh ... avendo vinto titoli in compagnie come la, Impact Wrestling, la Gcw e la Czw, in aggiunta ai ...I primi a dare la notizia sono stati il proprietario dellae della ROH Tony Khan : 'Purtroppo ... secolo, avendo vinto titoli in compagnie come la, Impact Wrestling, la GCW e la CZW, in ......morte di Jay Briscoe A dare l'annuncio della morte di Jay Briscoe è stato il proprietario della...uno migliori tag team del 21esimo secolo visto che avevano trionfato in compagnie come la, ...

Infatti le Bella Twins, Nikki e Brie o, come sarebbe meglio chiamarle ora che hanno lasciato la WWE, le Garcia Twins, sono state avvistate nel backstage di uno show della AEW. Ovviamente, tutti i loro ...La AEW è pronta a rispondere per le rime alla WWE mettendo sotto contratto una sua Superstar. Dopo l’affronto subito con Dragon Lee, Tony Khan e soci sono pronti a una nuova offensiva e a quanto pare ...