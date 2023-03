Adesso ho paura | Maria De Filippi | la confidenza che stravolge Amici

(Di giovedì 16 marzo 2023) Un lungo sfogo quello a cui si è lasciata andare Angelina Mango, allieva della scuola di. A pochi giorni dal Serale, la cantante, che è anche figlia di Mango, ha confidato aDedubbi, paure e giudizi negativi su se stessa. In particolare, ha detto di avereche una volta fuori dal programma possa tornare a provare rabbia nei confronti di se stessa e farsi del male. “Nella scuola sono stata bene, mentre prima non stavo bene - ha rivelato Angelina -. Hodi ritornare a odiarmi così tanto. Non sono più disprezzante nei miei confronti ma sono soprattutto arrabbiata”. Poi ha aggiunto: "Fuori hodi me stessa perché sono più libera di farmi del male da sola, mentre qui sono più controllata perché ci sono le telecamere”. Dietro lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... frances90157540 : Più che altro non capisco se già avevano fatto degli step baci in pubblico, riposino più coccole, qualche piccolo a… - AndreCuria : @lamascheraaa … Adesso concedetemi un po’ di paura ???? - g_di_un_g : adesso ho paura, concedetemi un po’ di paura. - Claudiia_A33 : RT @IamCarmen93_: Ho paura di guardare Oriana e Giaele adesso. ???? #oriele -

...ad alimentare lacon Russia, Ucraina e Moldavia che si scambiamo accuse. Ed è proprio su quella minoranza russofona che la Russia fa leva così come ha fatto nel Donbass ucraino. Per...Inter, il racconto del tifoso rimasto fuori dallo stadio di Oporto: 'Ho avutodi morire'. Ecco quello che è successo in Portogallo Per le italiane impegnate in Europa, o ...la sensazione è ...A fargliè stato il fatto di essere capito troppo da lei: 'Per il tipo di vissuto che ho ... 'Sei un grandissimo str*nz*, sia nell'ultima esterna e. Io ti ho scelto tutte le volte che sono ...

Viterbo, centro storico tra degrado e paura: «La sindaca adesso ci ascolti» ilmessaggero.it

Inter, il racconto del tifoso rimasto fuori dallo stadio di Oporto: “Ho avuto paura di morire ... C’erano bambini e persone anziane e altre con le stampelle. Adesso la sensazione è di sollievo ma non ...Ma l’istituto centrale si è visto stretto anche su un altro fronte: l’inflazione resta elevata, si è estesa a tutta l’economia e non si può rischiare di allentare la presa proprio adesso inviando ...