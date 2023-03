Adelante senza juicio. Lagarde non molla sui tassi, ma i "basta" ormai non si contano più (Di giovedì 16 marzo 2023) Deciso un altro maxi-rialzo ma quattro banchieri centrali si chiamano fuori. I governi di Italia e Spagna attaccano la Bce: "Ora si fermi". Francoforte rassicura sull'esposizione dell'Ue alle crisi di Svb e Credit Suisse. Ma con le tensioni finanziarie qualcosa sta cambiando Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 marzo 2023) Deciso un altro maxi-rialzo ma quattro banchieri centrali si chiamano fuori. I governi di Italia e Spagna attaccano la Bce: "Ora si fermi". Francoforte rassicura sull'esposizione dell'Ue alle crisi di Svb e Credit Suisse. Ma con le tensioni finanziarie qualcosa sta cambiando

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iopunto67 : RT @HuffPostItalia: Adelante senza juicio. Lagarde non molla sui tassi, ma i 'basta' ormai non si contano più (di C. Paudice) - HuffPostItalia : Adelante senza juicio. Lagarde non molla sui tassi, ma i 'basta' ormai non si contano più (di C. Paudice) -