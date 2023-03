Addio a Jim Gordon, batterista di Clapton e Harrison. Fu condannato per l’omicidio della madre (Di giovedì 16 marzo 2023) Jim Gordon, batterista di spicco di Eric Clapton e George Harrison, a cui era stata diagnosticata la schizofrenia dopo l’omicidio della madre nel 1983, è morto all’età di 77 anni. Secondo l’annuncio funebre della sua famiglia, come riferisce “Variety”, il musicista si è spento lunedì scorso per cause naturali al California Medical Facility di Vacavillle, dopo una lunga detenzione e una battaglia con la malattia mentale durata tutta la vita. Gordon è stato membro della band di Clapton, Derek and the Dominos, ed è il co-autore accreditato del classico successo del 1970 “Layla”, oltre ad aver suonato in centinaia di canzoni come parte del gruppo di musicisti noto come Wrecking Crew. Ha fatto parte anche ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 marzo 2023) Jimdi spicco di Erice George, a cui era stata diagnosticata la schizofrenia doponel 1983, è morto all’età di 77 anni. Secondo l’annuncio funebresua famiglia, come riferisce “Variety”, il musicista si è spento lunedì scorso per cause naturali al California Medical Facility di Vacavillle, dopo una lunga detenzione e una battaglia con la malattia mentale durata tutta la vita.è stato membroband di, Derek and the Dominos, ed è il co-autore accreditato del classico successo del 1970 “Layla”, oltre ad aver suonato in centinaia di canzoni come parte del gruppo di musicisti noto come Wrecking Crew. Ha fatto parte anche ...

