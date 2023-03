Adani | profezia esplosiva su Milan e Inter | Champions? Una delle due

(Di giovedì 16 marzo 2023) Leleè stato obiettivo sull': altro che impresa storica, i quarti dellaLeague conquistati contro il Porto sono merito anche della sorte, che ha sorriso ai nerazzurri nella partita di ritorno, terminata a reti inviolate. “Hanno speculato sull'1-0 dell'andata - ha commentatoalla Gazzetta dello Sport - e a quel punto devi avere un'applicazione e una determinazione feroci”. “Se proponi poco e niente e a livello di baricentro - ha spiegato - concedi il campo all'avversario, non puoi sbagliare nulla quando te li porti a casa tua. Nei 180' i nerazzurri sono stati fortunati, considerando anche che all'andata la svolta è arrivata dopo l'espulsione di Otavio e che anche l'assenza di Pepe ha pesato. L'in un certo senso poteva permettersi questo atteggiamento, anche se ...

La rubrica di Cristiano Militello per Striscia la Notizia si è concentrata sulle partite più fresche, ovvero le due di Coppa Italia che ha visto le milanesi molto più in difficoltà del previsto: l'...Rosario come Betlemme, Buenos Aires nuova Gerusalemme: laespressa nel passo biblico ... Fermiamoci tutti, ti prego...!', al culmine del suo misticismo riporta, convinto che siano parole ...... è diventata campione del mondo facendo commuovere addiritturache ha pianto rievocando Maradona e la sua. Dopo il trionfo ai rigori e la celebrazione, con la consegna della coppa del ...