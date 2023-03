Acilia. Ucciso a colpi di pistola in strada: killer in manette dopo un anno (Di giovedì 16 marzo 2023) Ostia – A distanza di poco più di un anno dall’omicidio di Paolo Corelli, avvenuto nel quartiere di San Giorgio di Acilia, la mattina del 14 febbraio 2022 (leggi qui), i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia hanno arrestato un uomo di 27 anni, gravemente indiziato di essere l’autore dell’assassinio. Secondo il provvedimento, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, il giovane avrebbe agito con l’aggravante della premeditazione e dai futili motivi avendo pianificato l’esecuzione della condotta al fine di vendicarsi di una aggressione subita la sera precedente dal Corelli per questioni legate a somme di denaro di cui quest’ultimo era debitore nei suoi confronti. L’indagato dovrà rispondere anche dei reati di porto illegale di armi e detenzione di documento ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 marzo 2023) Ostia – A distanza di poco più di undall’omicidio di Paolo Corelli, avvenuto nel quartiere di San Giorgio di, la mattina del 14 febbraio 2022 (leggi qui), i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia harrestato un uomo di 27 anni, gravemente indiziato di essere l’autore dell’assassinio. Secondo il provvedimento, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, il giovane avrebbe agito con l’aggravante della premeditazione e dai futili motivi avendo pianificato l’esecuzione della condotta al fine di vendicarsi di una aggressione subita la sera precedente dal Corelli per questioni legate a somme di denaro di cui quest’ultimo era debitore nei suoi confronti. L’indagato dovrà rispondere anche dei reati di porto illegale di armi e detenzione di documento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : Ucciso il 14 febbraio di un anno fa sotto casa sua ad Acilia, con tre colpi di pistola. Ora l’assassino di Paolo Co… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Acilia. Ucciso a colpi di pistola in strada: killer in manette dopo un anno - angelo_perfetti : Acilia. Ucciso a colpi di pistola in strada: killer in manette dopo un anno - infoitinterno : Paolo Corelli ucciso ad Acilia, arrestato il killer -