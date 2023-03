Aci Benevento | a San Marco dei Cavoti incontro sulla mobilità green con Gerardo Capozza

(Di giovedì 16 marzo 2023) “e Tutela ambientale – Sviluppo dell’auto elettrica,e fonti di energia rinnovabili” è il titolo dell’, promosso dall’Automobile Club (Aci) di, che si svolgerà sabato prossimo, 18 marzo (ore 10), nell’aula consiliare del Comune di Sandei. Ad annunciarlo è Rosalia La Motta, Presidente dell’Aci di, che ha individuato, come obiettivo strategico per il 2023, “lo studio accurato e le relative aree di interventosicura e, argomento che rappresenta oggi una priorità politica”.Ai saluti istituzionali della presidente La Motta, di Angelo Marino (Sindaco di Sandei), di Zaccaria ...

...4.779 SALERNO 2.795 8.400 2.341 CAMPANIA 15.173 42.462 10.406 Datirelativi al I primo bimestre 2023 Province Radiazioni Passaggi Proprietà Prime Iscrizioni AVELLINO - 9,7 4,0 7,1- 10,......4.779 SALERNO 2.795 8.400 2.341 CAMPANIA 15.173 42.462 10.406 Datirelativi al I primo bimestre 2023 Province Radiazioni Passaggi Proprietà Prime Iscrizioni AVELLINO - 9,7 4,0 7,1- 10,...Gerardo Capozza , segretario generale; dell'europarlamentare On.le Roberto Costanzo ; ... Polcini presidente GENESIS - del dr Nino Lombardi presidente Provincia di; ...

È cominciato positivamente l'anno per il mercato dell'auto in Campania. Il primo bimestre si è, infatti, chiuso con una crescita sia nel comparto del nuovo che in quello dell'usato. Nel dettaglio, sec ...