Accadde oggi 16 marzo 1978 | strage in via Fani e rapimento Moro

(Di giovedì 16 marzo 2023) . Si trattò di un attacco terroristico compiuto da militanti delle Brigate Rosse in via Marioa Roma. Nell’agguato furono uccisi i 5 uomini della scorta di Aldo. Nella circostanza, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iWebRadio : Accadde Oggi |Accadde Oggi del 16 marzo 2023 - radiokemonia : Stai ascoltando: Rubrica-Accadde oggi La musica anni 80 solo su - iWebRadio : Programmi in Onda: Giovedì 16 Marzo 2023 - ore 08.00 ' Accadde Oggi ( rubrica ) ' - ore 08.30 ' Coming Soon ( trai… - radiokemonia : Stai ascoltando: Rubrica-Accadde oggi La musica anni 80 solo su - spidermac : Accadde oggi: La prima newsletter dell’Homebrew Computer Club, dove fu presentato l’Apple I -

1190 - Ha inizio la terza crociata, con a capo Riccardo Cuor di Leone e Filippo Augusto. 1244 - duecento Catari bruciati durante l'Assedio di Montségur 1521 - Ferdinando Magellano ...Secondo lui, 'è una delle questioni chiave dello sviluppo die del futuro, non solo del ... non diversamente da quantonella Russia sovietica quando Lenin introdusse i 'chervonet' con la ...Più di prima (un po' comel'anno scorso quando Lerda prese il posto di Scienza). L'importante,, è non perdere. Perdere vorrebbe dire tremare, pensando alle ultime sei partite. Vincere ...

#AccaddeOggi: 15 marzo, auguri a David Cronenberg - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Venerdì prossimo nell'urna di Nyon ci saranno dunque le tre italiane Milan, Inter e Napoli, insieme al Real Madrid. Le altre quattro formazioni arrivano due dalla Premier League con Manchester City e ...Tre italiane, due inglesi, una tedesca, una portoghese e una spagnola. Gli ottavi di finale di Champions League sono agli archivi e il verdetto dice che il nostro Paese sarà il più rappresentato. Era ...