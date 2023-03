Abodi con 24 ore di ritardo: «Le parole di Ceferin sono un autogol» (Di giovedì 16 marzo 2023) Il ministro dello Sport, Andrea Abodi ha parlato a Sky Sport dopo il caos di ieri a Napoli, è con 24 ore di ritardo si è accorto delle parole del presidente della Uefa Aleksander Ceferin, che nei giorni scorsi aveva criticato le autorità italiane minacciando di non far giocare più partite nel capoluogo campano: «La situazione non è tollerabile. Dobbiamo dircelo, se qualcosa di simile dovesse accadere in futuro, cambieremo le regole e sposteremo la partita in un altro posto». Le parole di Abodi si aggiungono a quelle del sindaco di Napoli, Manfredi, che nelle ultime ore si è scagliato contro il presidente Uefa. Di seguito le parole del Ministro dello Sport e dei giovani: «È talmente grave e talmente annunciato che, condividendo la decisione assunta anche di concerto con ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 marzo 2023) Il ministro dello Sport, Andreaha parlato a Sky Sport dopo il caos di ieri a Napoli, è con 24 ore disi è accorto delledel presidente della Uefa Aleksander, che nei giorni scorsi aveva criticato le autorità italiane minacciando di non far giocare più partite nel capoluogo campano: «La situazione non è tollerabile. Dobbiamo dircelo, se qualcosa di simile dovesse accadere in futuro, cambieremo le regole e sposteremo la partita in un altro posto». Ledisi aggiungono a quelle del sindaco di Napoli, Manfredi, che nelle ultime ore si è scagliato contro il presidente Uefa. Di seguito ledel Ministro dello Sport e dei giovani: «È talmente grave e talmente annunciato che, condividendo la decisione assunta anche di concerto con ...

