A piedi nudi nel parco | come finisce il film?

Tratto da una commedia firmata da Neil Simon, A piedi nudi nel parco vede sullo schermo per la prima volta insieme Jane Fonda e Robert Radford nei panni di una giovane coppia di neo sposi. Ma come finisce il film? Siamo arrivati ad un punto in cui Corie e Paul sembrano aver raggiunto un punto di non ritorno. Le differenze caratteriali sono evidenti. Lei prende la vita come una grande avventura nel pieno della sua incoscienza. Lui, invece, è un uomo responsabile e affidabile. Dopo una scenata, dunque, la ragazza decide di mettere fine al matrimonio che, a quanto pare, non corrisponde in nulla alle sue aspettative ideali. Fortuna che interviene la madre Ethel (Mildred Natwick). La donna, infatti, spiega alla figlia che il segreto di un buon matrimonio è trovare il ...

