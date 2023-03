A Palazzo Chigi familiari delle vittime e sopravvissuti di Cutro (Di giovedì 16 marzo 2023) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 16 marzo 2023) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : La facciata principale di Palazzo Chigi si illumina di lilla come segno dell'adesione della Presidenza del Consigli… - Agenzia_Ansa : La facciata di Palazzo Chigi si illumina di lilla come segno dell'adesione della Presidenza del Consiglio dei Minis… - GiovaQuez : Incontro oggi a Palazzo Chigi tra Meloni e parenti delle vittime e superstiti della tragedia di Cutro. Questi 'si… - margheritasenn2 : RT @OpzioneDonna: ..3/4 il #CineGame con #CineCoppia per #OpzioneDonnaProroga2022 @GiorgiaMeloni @Palazzo_Chigi @CalderoneMarina @MinLavo… - RocchiAdriana1 : @OrioliPaolo @FratellidItalia @GiorgiaMeloni @Palazzo_Chigi @elio_vito @BimbePeppe @M49 @PieraBelfanti @Ex_reddito purtroppo -