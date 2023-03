A Napoli gli ultrà dell' Eintracht Guerriglia in città | tensione anche dopo il match 

(Di giovedì 16 marzo 2023) AGI -le violenze che hanno preceduto la partita vinta dagli azzurri al Maradona contro l', ancora fibrillazioni a. Lancio di petardi e fumogeni sul lungomare. Gruppi di tifosi da due lati limitrofi agli alberghi, subitoil match, hanno gettato i petardi e poi sono stati dispersi verso via Chiatamone e lungo via Partenope. Ad agire persone vestite di nero e con il volto coperto. La polizia ha risposto sparando fumogeni. Sul postogli idranti. Il grosso del gruppo dei tifosi tedeschi è in albergo, ma alcuni potrebbero essere usciti. A lanciare i petardi potrebbero essere statipartenopei. La scaramuccia è durata poco tempo. Al momento i gruppi dovrebbero essere dispersi. Primaa partita di Champions ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : ?????????????? ?? ???????????????????? ?? ???????????????? Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi s… - tvdellosport : ???????????????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? Guerriglia totale a Napoli a poche ore dal fischio d’inizio della sfida Champion… - mirkocalemme : +++SCONTRI A PIAZZA DEL GESÙ, GLI ULTRAS DEL #Napoli caricano quelli dell'#Eintracht. Cariche della polizia+++… - michelecuomo4 : RT @_vedocose: Commento del Governo sui fatti di Napoli 'Troveremo gli scafisti, circumnavigando il Golfo' - RobinTollardo : RT @tvdellosport: ?????????????? ?? ???????????????????? ?? ???????????????? Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi stanno… -

Non possiamo mettere ildavanti al Manchester City, loro spendono 900 milioni per fare la ... Analisi Per quanto il punteggio premi con meritoazzurri, Spalletti ha evidenziato un primo ...... nel match di ritorno degli ottavi di Champions League, allo stadio Maradona,azzurri non hanno ... Festa grande per il, saldamente al comando della Serie A con 18 punti di vantaggio sulla ...Piotr Zielinski, centrocampista del, ha parlato dopo il successo sull'Eintracht e il passaggio ai quarti di finale Piotr Zielinski, a Sky Sport, ha parlato dopo il passaggio delai quarti di Champions. LE PAROLE - "Siamo contenti per i nostri tifosi, il club se lo meritava. Siamo contenti ma sappiamo che possiamo fare ...

Napoli, gli ultrà dell'Eintracht spaccano tutto e respingono la polizia Corriere

Gli azzurri cercano l'impresa: entrare per la prima volta nella loro storia tra le prime otto d'Europa. Per riuscirci può anche bastare una sconfitta di misura Dopo un pomeriggio ad alta tensione per ...Di nuovo clima di grande tensione a Napoli al termine della gara di ritorno degli ottavi di Champions League, che ha visto gli azzurri battere l’Eintracht Francoforte e conquistare uno storico accesso ...