A Marzo, appuntamento in salumeria (Di giovedì 16 marzo 2023) Quello del ritorno alla spesa nei piccoli negozi di quartiere anziché nei grandi e impersonali super store è ormai un leitmotiv nei discorsi inerenti al mondo della spesa alimentare, sia per questioni di natura economica, legate alla sopravvivenza di un tessuto commerciale fondamentale nei contesti urbani, sia per un aspetto che potrebbe essere definito "sociale" e che però riguarda dinamiche fortemente individuali. Stiamo infatti spontaneamente tornando alla ricerca del quasi perduto "rapporto personale" con chi, servendoci nella spesa di routine, impara a conoscere, assecondare e persino prevedere i nostri gusti, le nostre esigenze e necessità alimentari, o anche solo la nostra più o meno marcata propensione alla chiacchiera quotidiana, attività in cui il carattere italiano solitamente trova ampio riconoscimento. Per non parlare della possibilità di dialogare e approfondire la ...

