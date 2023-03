A Formia uno sportello per dire basta a bullismo | cyberbullismo e revenge porn

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 marzo 2023)– In occasione della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” che ricorre il 21 marzo, l’Amministrazione comunale diinaugurerà martedì prossimo lodel, cyber. Lo, creato per fornire sostegno e aiuto alle giovani vittime di, alle loro famiglie, alle scuole e alla cittadinanza tutta, grazie ad uno staff qualificato fornirà supporto educativo, emotivo e psicologico, consulenze legali e percorsi di recupero e di inclusione sociale. Ubicato in piazzetta Municipio, zona Santa Teresa, il servizio è destinato non solo agli studenti ma anche ai docenti e alle famiglie al fine di intercettare eventuali fenomeni di disagio, ...