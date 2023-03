A differenza degli altri royal, Mike e Zara Tindall non hanno vergogna di mostrare in pubblico la loro complicità. Scopri di più su Amica.it (Di giovedì 16 marzo 2023) Si sono conosciuti nel 2003, fidanzati nel 2004, sposati nel 2011. Dopo quasi vent’anni Mike e Zara Tindall sono innamorati come il primo giorno e non hanno vergogna di nasconderlo (foto: Getty) Passa il tempo ma non l’amore tra Zara Tindall, figlia della principessa Anna, e il marito Mike. Fidanzati dal 2004 e sposati dal 2011, si desiderano come il primo giorno e non hanno vergogna di mostrarlo al mondo. Basta vedere con quale complicità si sono presentati questa settimana al Cheltenham Festival, una delle gare di cavalli più famosa del Regno Unito. Zara e ... Leggi su amica (Di giovedì 16 marzo 2023) Si sono conosciuti nel 2003, fidanzati nel 2004, sposati nel 2011. Dopo quasi vent’annisono innamorati come il primo giorno e nondi nasconderlo (foto: Getty) Passa il tempo ma non l’amore tra, figlia della principessa Anna, e il marito. Fidanzati dal 2004 e sposati dal 2011, si desiderano come il primo giorno e nondi mostrarlo al mondo. Basta vedere con qualesi sono presentati questa settimana al Cheltenham Festival, una delle gare di cavalli più famosa del Regno Unito.e ...

