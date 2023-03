A colloquio con due smartphone nelle scarpe, denunciata a Napoli (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato il passo, la particolare camminata, a insospettire gli agenti della polizia penitenziaria del carcere napoletano di Secondigliano che hanno scoperto e denunciato una donna, sorella di un detenuto del circuito dell’Alta Sicurezza, trovata con due smartphone nascosti nelle suole delle scarpe. La donna stava per recarsi ai colloqui quando è stata sottoposta a perquisizione. A incastrarla è stato il metal detector ha segnalato la presenza dei due cellulari. “Grande soddisfazione per la professionalità degli agenti”, viene espressa dal segretario regionale dell’Uspp Ciro Auricchio e dal presidente Giuseppe Moretti per i quali l’inasprimento delle pene per questa fattispecie di reato “non sta bloccando il dilagarsi del fenomeno”. “Ormai si utilizzano stratagemmi più raffinati – ricordano i due ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato il passo, la particolare camminata, a insospettire gli agenti della polizia penitenziaria del carcere napoletano di Secondigliano che hanno scoperto e denunciato una donna, sorella di un detenuto del circuito dell’Alta Sicurezza, trovata con duenascostisuole delle. La donna stava per recarsi ai colloqui quando è stata sottoposta a perquisizione. A incastrarla è stato il metal detector ha segnalato la presenza dei due cellulari. “Grande soddisfazione per la professionalità degli agenti”, viene espressa dal segretario regionale dell’Uspp Ciro Auricchio e dal presidente Giuseppe Moretti per i quali l’inasprimento delle pene per questa fattispecie di reato “non sta bloccando il dilagarsi del fenomeno”. “Ormai si utilizzano stratagemmi più raffinati – ricordano i due ...

