A che ora inizia il sorteggio di Champions League e dove vederlo in tv e streaming: possibili avversarie Inter, Napoli e Milan (Di giovedì 16 marzo 2023) Domani, venerdì 17 marzo, alle ore 12.0o andrà in scena, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera) il sorteggio dei quarti di finale di Champions League 2023. Tra le migliori otto squadre del Vecchio Continente ci saranno tre compagini italiane: Inter, Napoli e Milan. A completare il roster delle formazioni presenti troviamo il Bayern Monaco, il Benfica, il Chelsea, il Manchester City e il Real Madrid. Club di un certo rilievo e si prospettano sfide di alto profilo tecnico. Nerazzurri, partenopei e rossoneri cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo, nella consapevolezza di dover affrontare formazioni molto forti e con grandi individualità. La Beneamata, con grande pragmatismo, si è imposta contro il Porto, mettendo in mostra le solite doti della ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Domani, venerdì 17 marzo, alle ore 12.0o andrà in scena, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera) ildei quarti di finale di2023. Tra le migliori otto squadre del Vecchio Continente ci saranno tre compagini italiane:. A completare il roster delle formazioni presenti troviamo il Bayern Monaco, il Benfica, il Chelsea, il Manchester City e il Real Madrid. Club di un certo rilievo e si prospettano sfide di alto profilo tecnico. Nerazzurri, partenopei e rossoneri cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo, nella consapevolezza dir affrontare formazioni molto forti e con grandi individualità. La Beneamata, con grande pragmatismo, si è imposta contro il Porto, mettendo in mostra le solite doti della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : 1) Anni di lavoro per provare che le bombe sui civili nello #Yemen erano 'Made in Italy'. Ora il tribunale dice che… - MarianoGiustino : ULTIM'ORA: Finlandia, prossimo 31° paese membro della #Nato. Il pres. turco #Erdogan annuncia che la #Turchia onore… - ultimora_pol : #Camera Elly #Schlein: 'Le ricordo che ora sono io all'opposizione e lei al governo e non è più tempo di prendersel… - lillyyyna : @stefaniacampag9 @Giolis80 Peccato che fino a due settimane fa la limonava e ora la tiene a un metro e mezzo di dis… - aurora_8907 : RT @soff_icino: oggi è il giorno finalmente ballerai su quel palco che tanto sognavi fin da bambino ora ci sei, è tutto per te nessuno pu… -