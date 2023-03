99 contro 1: ecco il sondaggio sulle borseggiatrici che annienta la sinistra (Di giovedì 16 marzo 2023) Il tg satirico aveva chiesto al pubblico di esprimersi sulla polemica contro i video social che denunciano e smascherano i borseggiatori. Il 99% dei votanti ha bocciato la posizione del Pd: "Una stro..." Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) Il tg satirico aveva chiesto al pubblico di esprimersi sulla polemicai video social che denunciano e smascherano i borseggiatori. Il 99% dei votanti ha bocciato la posizione del Pd: "Una stro..."

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : ?? Ecco chi ha votato contro le case degli italiani: GIÙ LA MASCHERA! - Noiconsalvini : ?? Ecco chi ha votato contro le case degli italiani: GIÙ LA MASCHERA! - MarianoGiustino : Ecco come rispondono le ragazze iraniane alla dittatura della Repubblica islamica che per 44 anni a operato la segr… - classe_tumblr : RT @SCadavera: Nuova intervista in italiano? Sì. Ecco i Cirkeln, che ci parlano di #blackmetal, #fantasy, depressione e rivoluzione. Leg… - SCadavera : Nuova intervista in italiano? Sì. Ecco i Cirkeln, che ci parlano di #blackmetal, #fantasy, depressione e rivoluzio… -