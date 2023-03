936 milioni di risorse Pnrr per 399 interventi di edilizia scolastica (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’elenco di 399 interventi di edilizia scolastica indicati dalle Regioni a seguito dello stanziamento di risorse aggiuntive avvenuto con decreto del Ministro del 7 dicembre 2022 e finanziati con circa 936 mln di risorse nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che Comuni e Province potranno immediatamente attuare. Il 40% dei finanziamenti è stato riservato al Mezzogiorno. Gli interventi, spiega il Ministero in una nota, sono dedicati a messa in sicurezza degli istituti, riqualificazione, adeguamento sismico e antincendio, eliminazione delle barriere architettoniche e sono stati individuati nei Piani presentati dalle Regioni entro lo scorso 17 febbraio. I Comuni e le Province possono avviare subito ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’elenco di 399diindicati dalle Regioni a seguito dello stanziamento diaggiuntive avvenuto con decreto del Ministro del 7 dicembre 2022 e finanziati con circa 936 mln dinell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che Comuni e Province potranno immediatamente attuare. Il 40% dei finanziamenti è stato riservato al Mezzogiorno. Gli, spiega il Ministero in una nota, sono dedicati a messa in sicurezza degli istituti, riqualificazione, adeguamento sismico e antincendio, eliminazione delle barriere architettoniche e sono stati individuati nei Piani presentati dalle Regioni entro lo scorso 17 febbraio. I Comuni e le Province possono avviare subito ...

