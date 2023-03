45 anni fa il rapimento di Aldo Moro e la strage di via Fani

(Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sono passati 45daldie dalladi via, a Roma. Il 16 marzo del 1978 le Brigate Rosse uccisero tre agenti di polizia e due carabinieri che componevano la scorta del presidente della Democrazia Cristiana. A perdere la vita furono il vicebrigadiere di pubblica sicurezza Francesco Zizzi, le guardie di pubblica sicurezza Raffaele Iozzino e Giulio Rivera, il maresciallo maggiore dei carabinieri Oreste Leonardi e l’appuntato Domenico Ricci.Fu il primo atto deldi, che si concluse dopo 55 giorni con il ritrovamento del suo cadavere nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Caetani.“Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino sacrificarono la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : 45 anni fa 5 servitori dello Stato (Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zi… - RaiNews : Le Brigate Rosse uccidono i cinque uomini della scorta e sequestrano il presidente della Democrazia Cristiana Aldo… - La7tv : La vignetta di @maurobiani per la puntata di #Atlantide con @andreapurgatori a 45 anni dal rapimento di Aldo #Moro.… - sandrobug : 45 anni fa la strage di via Fani e il rapimento del presidente della Dc Aldo Moro da parte delle Brigate rosse. La… - maximchd : RT @ilgiornale: Sono ormai trascorsi 45 anni da quel #16 marzo del 1978, data del rapimento di #AldoMoro. Ma restano ancora molti punti da… -

'La memoria di quegli eventi e degli Uomini che, inbui, hanno combattuto per custodire la ... Il pezzo era destinato al Giorno , si trovava nella sua valigetta al momento dele spiegava ...ROMA " Sono passati 45daldi Aldo Moro e dalla strage di via Fani, a Roma. Il 16 marzo del 1978 le Brigate Rosse uccisero tre agenti di polizia e due carabinieri che componevano la scorta del presidente ...- Il regista Marco Bellocchio, ospite di Atlantide, parla dei suoi film sulla vicenda di Aldo Moro, a 45dal suoavvenuto il 16 marzo del ...

Aldo Moro: 45 anni fa il rapimento Metropolitano.it

A distanza di 45 anni non dimentichiamo il sacrificio di questi servitori ... Lo scrive su Twitter la premier Giorgia Meloni in occasione del quarantacinquesimo anniversario del rapimento di Aldo Moro ...(361 Magazine) Oggi ricorre il 45° anniversario del rapimento del Presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro «Sono trascorsi quarantacinque anni da quel 16 marzo del 1978 quando a Roma, in via ...