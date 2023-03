45 anni dal rapimento di Aldo Moro (Di giovedì 16 marzo 2023) Il 16 marzo 1978 viene rapito in via Fani a Roma il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro mentre si trovava in macchina per recarsi in Parlamento per votare la fiducia al nuovo Governo, presieduto da Andreotti, e appoggiato anche dai comunisti. A rapirlo è un gruppo di terroristi delle Brigate Rosse, che 55 giorni dopo faranno ritrovare il corpo dello statista in una Renault 4 rossa parcheggiata in via Caetani, in una strada del ghetto ebraico, a pochi passi dalla sede del Partito comunista e da quella della Democrazia cristiana. Durante i 55 giorni di prigionia, Aldo Moro viene sottoposto a lunghi interrogatori da parte del brigatista Mario Moretti. Per ogni argomento, poi, il Presidente DC scriveva di proprio pugno un “verbale” sui fogli quadrettati riempiendo diversi blocchi. Questi documenti, redatti ... Leggi su zon (Di giovedì 16 marzo 2023) Il 16 marzo 1978 viene rapito in via Fani a Roma il presidente della Democrazia Cristianamentre si trovava in macchina per recarsi in Parlamento per votare la fiducia al nuovo Governo, presieduto da Andreotti, e appoggiato anche dai comunisti. A rapirlo è un gruppo di terroristi delle Brigate Rosse, che 55 giorni dopo faranno ritrovare il corpo dello statista in una Renault 4 rossa parcheggiata in via Caetani, in una strada del ghetto ebraico, a pochi passi dalla sede del Partito comunista e da quella della Democrazia cristiana. Durante i 55 giorni di prigionia,viene sottoposto a lunghi interrogatori da parte del brigatista Mario Moretti. Per ogni argomento, poi, il Presidente DC scriveva di proprio pugno un “verbale” sui fogli quadrettati riempiendo diversi blocchi. Questi documenti, redatti ...

- Trmtv : 45 anni dal rapimento di Aldo Moro e l'eccidio di via Fani: un'amara memoria che perdura -