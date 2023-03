17 padrini o madrine vip di personaggi famosi (o dei loro figli) (Di giovedì 16 marzo 2023) Chi sono i padrini o le madrine vip di personaggi famosi o dei loro bambini? Ecco una lista, realizzata dal magazine statunitense People, che li svela tutti uno per uno. Tyler Perry – Lilibet, figlia di Meghan Markle e Harry Si parte con Tyler Perry, il padrino della piccola Lilibet Diana, figlia di Meghan Markle e del principe Harry. A Perry è stato chiesto di essere il padrino della principessa Lilibet Diana nel 2021, ed è stato lui stesso a diffondere la notizia nel 2022. “Ho dovuto prendermi un minuto per capirlo”, ha detto in seguito nella docuserie Netflix Harry & Meghan. “E ho pensato, ‘Sarei onorato. Sarei assolutamente onorato.'” Dakota Johnson – figli di Jeremy Allen White Dakota Johnson, invece, è la madrina di entrambi i ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 16 marzo 2023) Chi sono io levip dio deibambini? Ecco una lista, realizzata dal magazine statunitense People, che li svela tutti uno per uno. Tyler Perry – Lilibet,a di Meghan Markle e Harry Si parte con Tyler Perry, il padrino della piccola Lilibet Diana,a di Meghan Markle e del principe Harry. A Perry è stato chiesto di essere il padrino della principessa Lilibet Diana nel 2021, ed è stato lui stesso a diffondere la notizia nel 2022. “Ho dovuto prendermi un minuto per capirlo”, ha detto in seguito nella docuserie Netflix Harry & Meghan. “E ho pensato, ‘Sarei onorato. Sarei assolutamente onorato.'” Dakota Johnson –di Jeremy Allen White Dakota Johnson, invece, è la madrina di entrambi i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lafrattaglia : @sarva36843015 @HuffPostItalia Anche perché il concetto di famiglia come “madre, padre e figli/o” è una invenzione… - OmniclimaRIZZI : RT @teocorbe: @DomPer888 perché sarebbe un po ingenuo pensare che il business dei sumahoro e co non abbia padrini e madrine a cui vanno den… - quotidiacanarie : @ultimora_pol Ma perché si lasciano andare a queste pagliacciate? Ma comportarsi da persone normali? No??? Capisco… - teocorbe : @DomPer888 perché sarebbe un po ingenuo pensare che il business dei sumahoro e co non abbia padrini e madrine a cui vanno denari..... - Enric0Chessa : Stop a padrini e madrine per i battesimi, la discussione in Sardegna -