16enne muore sbranata da uno squalo toro mentre nuota nel fiume | la decisione delle autorità | “Tutti gli esemplari saranno etichettati”

Stella Berry, ragazzina di 16 anni, stava giocando con gli amici nelle acque del fiume Swan, vicino al Fremantle Traffic Bridge a North Fremantle, sobborgo di Perth, in Australia, quando all'improvviso è stata attaccata da uno squalo toro, che l'ha sbranata uccidendola. Il gruppo si trovava nella zona – molto frequentata come località di svago – per una gita in barca e si è tuffato inconsapevole del fatto che in acqua potessero esserci squali: d'altra parte, era da più di un secolo che non ne veniva registrata la presenza in quel luogo. Per questo ora le autorità australiane hanno deciso di avviare un sistema di tracciamento e localizzazione di Tutti gli esemplari di squalo toro che si aggirano nell'area della foce dello Swan.

