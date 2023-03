15 Marzo 2023 – Biden pronto allo stop di TikTok negli Usa se cinesi non vendono le loro quote (Di giovedì 16 marzo 2023) L’amministrazione Biden secondo un dossier in mano al Wall Street Journal sarebbe pronta a mettere al bando TikTok negli Stati Uniti se i proprietari cinesi non venderanno le loro quote. La Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico, dopo i due di lunedì. Il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, non conferma la notizia delle forze russe giunte nell’area del Mar Nero dove è caduto il drone Usa. Tuttavia, parlando alla Cnn il portavoce ha assicurato che per i russi sarà “impossibile recuperare intelligence di valore” dai resti. Tra versioni contraddittorie e decisioni giudiziarie, lo scandalo dei gioielli regalati nel 2021 dall’Arabia Saudita all’ex presidente Jair Bolsonaro aumenta il pressing sul leader dell’estrema destra brasiliana. La Corte dei ... Leggi su strumentipolitici (Di giovedì 16 marzo 2023) L’amministrazionesecondo un dossier in mano al Wall Street Journal sarebbe pronta a mettere al bandoStati Uniti se i proprietarinon venderanno le. La Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico, dopo i due di lunedì. Il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, non conferma la notizia delle forze russe giunte nell’area del Mar Nero dove è caduto il drone Usa. Tuttavia, parlando alla Cnn il portavoce ha assicurato che per i russi sarà “impossibile recuperare intelligence di valore” dai resti. Tra versioni contraddittorie e decisioni giudiziarie, lo scandalo dei gioielli regalati nel 2021 dall’Arabia Saudita all’ex presidente Jair Bolsonaro aumenta il pressing sul leader dell’estrema destra brasiliana. La Corte dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Napoli, tensione in centro: auto incendiate, scontri e disordini ???? - DiMarzio : #ChampionsLeague | Grave situazione a Napoli prima di @sscnapoli-@Eintracht: le immagini degli scontri - Agenzia_Ansa : 45 anni fa, il 16 marzo 1978, il rapimento da parte delle Brigate rosse del presidente della Democrazia Cristiana A… - willE05254860 : RT @GanzoSwan: Ospedale Pediatrico di #Bari. Marzo 2023. L’uomo insanguinato sul lettino non è un paziente, ma il medico aggredito da un g… - OlgaRedBlack : RT @GanzoSwan: Ospedale Pediatrico di #Bari. Marzo 2023. L’uomo insanguinato sul lettino non è un paziente, ma il medico aggredito da un g… -