(Di giovedì 16 marzo 2023) Arestano due turni di prove, prima che la sessione di qualifica (15 minuti per ciascuna Classe, in programma dalle 23:30 ora italiana) definisca la griglia di partenza della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : 1000 Miglia Sebring, Toyota poi le Ferrari nelle libere 2 - fuoripistanet : La Toyota ha continuato a mostrare la sua forza chiudendo in testa anche la seconda sessione di prove libere di Seb… - F1ingenerale_ : Le Toyota abbattono il record nelle Prove Libere 2 per la 1000 miglia di Sebring WEC. Sintesi e classifica della s… - infoitsport : 1000 Miglia di Sebring, libere 2: Toyota fa doppietta davanti la Ferrari #50 - infoitsport : 1000 miglia di Sebring 2023, Prove libere 2: le Toyota scendono sotto 1.47 -

... prima che la sessione di qualifica (15 minuti per ciascuna Classe, in programma dalle 23:30 ora italiana) definisca la griglia di partenza della. Le sessioni di mercoledì hanno visto ...La 499P Hypercar, dopo i test, debutterà nelladi Sebring il 17 marzo. Se avete intenzione di seguire le gesta del Cavallino rampante nel WEC, siete nel posto giusto. Qui vi racconteremo ...Guarda anche Endurance WEC,di Sebring: Ferrari contro tutti al prologo La Ferrari hypercar è come la Nazionale Italiana! Scorri tra le schede 1 di 6 Avanti

WEC, Mille Miglia Sebring 2023: Orari e come seguire la Ferrari 499P - News Automoto.it

A Sebring restano due turni di prove libere, prima che la sessione di qualifica (15 minuti per ciascuna Classe, in programma dalle 23:30 ora italiana) definisca la griglia di partenza della 1000 ...La Toyota firma una perentoria doppietta al termine delle Prove Libere 2 della 1000 Miglia di Sebring, gara d'apertura della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship. Scongiurato il rischio ...