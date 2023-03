?? Il report della seduta. (Di giovedì 16 marzo 2023) Secondo giorno di allenamento a porte aperte per i rossoblù. Dopo una prima parte della seduta svolta al Sanvitino Delmorgine, il gruppo si è trasferito sul prato del San Vito Gigi Marulla. Lavoro per reparti, fisico in palestra, sul campo circuiti di velocità, calci piazzati e una partita a tutto campo nello stadio. Ancora differenziato precauzionale per Alessandro Micai. Domani seduta pomeridiana. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Secondo giorno di allenamento a porte aperte per i rossoblù. Dopo una prima partesvolta al Sanvitino Delmorgine, il gruppo si è trasferito sul prato del San Vito Gigi Marulla. Lavoro per reparti, fisico in palestra, sul campo circuiti di velocità, calci piazzati e una partita a tutto campo nello stadio. Ancora differenziato precauzionale per Alessandro Micai. Domanipomeridiana. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

