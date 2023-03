Zone franche e scuola per tutti: il piano di FdI contro lo spopolamento delle aree svantaggiate (Di mercoledì 15 marzo 2023) Niente più numero minimo di alunni per le scuole e la costituzione di Zone franche per una fiscalità di vantaggio. Sono le due proposte di legge presentate da FdI alla Camera per contrastare lo spopolamento dei comuni montani, delle aree interne e più in generale delle aree più svantaggiate del Paese. Un tema «particolarmente significativo, che necessita di interventi urgenti per evitare la desertificazione», ha sottolineato il capogruppo a Montecitorio, Tommaso Foti, sottolineando che si tratta di «territori fondamentali e vastissimi, sia sotto il profilo di grandezza chilometrica che sotto il profilo demografico» e che le due «proposte di legge rappresentano un primo significativo passo per valorizzare» queste Zone. L’impegno di FdI ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Niente più numero minimo di alunni per le scuole e la costituzione diper una fiscalità di vantaggio. Sono le due proposte di legge presentate da FdI alla Camera per contrastare lodei comuni montani,interne e più in generalepiùdel Paese. Un tema «particolarmente significativo, che necessita di interventi urgenti per evitare la desertificazione», ha sottolineato il capogruppo a Montecitorio, Tommaso Foti, sottolineando che si tratta di «territori fondamentali e vastissimi, sia sotto il profilo di grandezza chilometrica che sotto il profilo demografico» e che le due «proposte di legge rappresentano un primo significativo passo per valorizzare» queste. L’impegno di FdI ...

