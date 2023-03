Zola | “Maglia numero dieci a Kvara? Vi svelo cosa avrebbe detto Diego!”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Napoli si prepara a scendere in campo contro l’Eintracht Francoforte per la partita di Champions League valevole per gli ottavi di finale. La sfida di andata, conclusasi per 2-0 in favore della formazione di Luciano Spalletti, fa ben sperare sulla qualificazione alla fase successiva degli azzurri. Il passaggio ai quarti rappresenterebbe la prima volta nella storia del club in una fase così avanzata del massimo trofeo europeo. FOTO: Imago, Champions League Le parole disuNel pre partita di Napoli-Eintracht Francoforte è intervenuto su PrimeVideo l’ex calciatore azzurro Gianfranco, attaccante del Napoli dal 1989 al 1993. Negli ultimi giorni, soprattutto dopo il goal contro l’Atalanta, si è parlato molto della possibilità di dare la10 a ...