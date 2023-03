Zidane, Conte e altri due: tutti i possibili nuovi allenatori della Juventus (Di mercoledì 15 marzo 2023) Da Zidane ad Antonio Conte: la Juventus, a fine stagione, potrebbe decidere di cambiare la propria guida tecnica. Il ritorno di Allegri alla Juventus non è stato ben visto da una buona parte della tifoseria bianconera; in molti avrebbero preferito avere un tecnico diverso soprattutto dal punto di vista della proposta di gioco. La filosofia di Allegri non lascia soddisfatti i tifosi della Juventus; è difficile vedere giocare bene Vlahovic e compagni. JuvedipendenzaA fine stagione, la società bianconera potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione; tra i cambiamenti occhio anche alla guida tecnica. Allegri, soprattutto dal post penalizzazione, ha dimostrato di essere l’uomo perfetto per compattare il gruppo ed isolarlo dalle vicende extra ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 15 marzo 2023) Daad Antonio: la, a fine stagione, potrebbe decidere di cambiare la propria guida tecnica. Il ritorno di Allegri allanon è stato ben visto da una buona partetifoseria bianconera; in molti avrebbero preferito avere un tecnico diverso soprattutto dal punto di vistaproposta di gioco. La filosofia di Allegri non lascia soddisfatti i tifosi; è difficile vedere giocare bene Vlahovic e compagni. JuvedipendenzaA fine stagione, la società bianconera potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione; tra i cambiamenti occhio anche alla guida tecnica. Allegri, soprattutto dal post penalizzazione, ha dimostrato di essere l’uomo perfetto per compattare il gruppo ed isolarlo dalle vicende extra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fedeoer : @mckillbill @totofaz @ncorrasco My two cents se dovessero cambiare limone per un big:max resta alla Juve,mou resta… - Giusepp79170343 : @PaPaganini @RaiSport @rai2 No Conte no, ti prego, scandaloso! Io sogno un Zidane... - Satanassodelweb : @DucaAndrea85 Ok, mandiamo via Inzaghi e? Chi prendiamo? Conte (piace a voi, non a me)? Klopp? Zidane? Tuchel? E po… - CancAtomic : @baluardo74 La juve per me vorrà andare su qualcosa che costi poco ma che allo stesso tempo garantisca una certa co… - baluardo74 : @CancAtomic Sai non credo troppo polemico in questi anni .Conte e Zidane li escludi ? non dispiacerebbe De Zerbi -