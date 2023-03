Zhang: «Felici per il traguardo raggiunto. Inter, continuiamo così!» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Steven Zhang dopo Porto-Inter terminata 0-0 ma con il passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League da parte dei nerazzurri, Intervistato da Mediaset si è detto soddisfatto per l’enorme traguardo raggiunto dalla squadra. ENORME SUCCESSO – Zhang dopo Porto-Inter 0-0 su Mediaset ha parlato così: «È stato un duro lavoro del club che si è poi riflesso con i traguardi raggiunti da parte del gruppo squadra. Siamo veramente Felici per questa vittoria importante per motivare anche a fare meglio in futuro. Il nostro obiettivo è quello di continuare a competere ad alto livello e questo è il modo migliore». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) Stevendopo Porto-terminata 0-0 ma con il passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League da parte dei nerazzurri,vistato da Mediaset si è detto soddisfatto per l’enormedalla squadra. ENORME SUCCESSO –dopo Porto-0-0 su Mediaset ha parlato così: «È stato un duro lavoro del club che si è poi riflesso con i traguardi raggiunti da parte del gruppo squadra. Siamo veramenteper questa vittoria importante per motivare anche a fare meglio in futuro. Il nostro obiettivo è quello di continuare a competere ad alto livello e questo è il modo migliore».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

