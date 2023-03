Zerocalcare ricrea il logo dell’Athletic Brighela Il club | “Le nostre azioni proseguono nella direzione della giustizia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Unpronto a difendere i propri valori, con una scritta che, in dialetto romanesco, cerca di dare forza albergamasco: “Daje Athletic“.ha deciso dire ilsquadra di terza categoria che è stata multata per aver mostrato uno striscione che ricordava i morti nel mediterraneo. La reazionesocietà, che ringrazia il fumettista: “Che accollo che ci siamo pijate/i a sto giro, per fortuna che c’è il disegnetto. Grazie,”. Ilassicura che la protesta contro le ingiustizie non è finita: “Leostinatamente...