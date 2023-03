Zazzaroni | “Kim il migliore al mondo! Kvara? Dietro Mbappé e Vinicius”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ottochannel – . Ivan, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttonapoli : Zazzaroni: 'Kim è il migliore al mondo! Kvara dietro solo a Mbappé e Vinicius' - sscalcionapoli1 : Zazzaroni: “Napoli, questo sarà lo scudetto della squadra, Kim è il miglior difensore al mondo” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Zazzaroni: 'Napoli, questo sarà lo scudetto della squadra, Kim è il miglior difensore al mondo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Zazzaroni: 'Napoli, questo sarà lo scudetto della squadra, Kim è il miglior difensore al mondo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Zazzaroni: 'Napoli, questo sarà lo scudetto della squadra, Kim è il miglior difensore al mondo' -

: "Pure a De Ketelaere". Linus: "Lui ha pure l'aggravante della riga di lato". Deejay Fc. *... *** Spalletti su: "Lui codifica quello che gli dici, poi parte e va in guerra". Menomale che è ...Il direttore del Corriere dello Sport Ivan, è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione "La Domenica Azzurra". Ecco le ... piuttosto,, che ad oggi è il miglior difensore al ...Il direttore del Corriere dello Sport Ivan, è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione "La Domenica Azzurra", in programma ogni domenica alle 21: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...

Zazzaroni: "Kim è il migliore al mondo! Kvara dietro solo a Mbappé e Vinicius" Tutto Napoli

Kvaratskhelia E’ un attaccante antico che gioca moderno, al di là del bellissimo gol, ha un modo naturale e impressionante di fare cose che sono difficili.'Questo scudetto verrà ricordato come un trofeo di squadra, non è come quando c'era Maradona', l'analisi del direttore del Corriere dello Sport.