Zaniolo | “Voglio giocare la Champions League con il Galatasaray”

Le parole di Nicolòsulla sua permanenza al Galatasaray: "Non ho alcuna intenzione di stare qui per aspettare un'offerta" Nicolòè tornato a parlare del suo futuro e del possibile addio immediato al Galatasaray. Di seguito le sue parole. "Non ho alcuna intenzione di stare qui per aspettare un'offerta e andare via alla ...vincere il campionato e giocare in Champions con il Galatasaray'. NE' MILAN NE' PREMIER - Suc'è da sempre l'interesse del Milan, con Maldini e Massara che hanno provato a prenderlo ...Al Galatasarayprima vincere il campionato e poi giocare la Champions League. Che tipo di atmosfera è I tifosi sono impressionanti, affascinanti'. Intantosi sta integrando al meglio, ...

Zaniolo: "Voglio giocare in Champions con il Galatasaray" Siamo la Roma

Parole decise quelle dell’ex fantasista giallorosso che promette amore al club turco Nicolò Zaniolo sembra aver dimenticato la Roma ed i suoi tifosi. Queste sono le sue parole rilasciate al quotidiano ...Sono ormai lontani i tempi in cui Nicolò Zaniolo era felice alla Roma. Gli ultimi mesi sono stati molto burrascosi, con i dissapori tra il giocatore e tutto l'ambiente ...