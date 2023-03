(Di mercoledì 15 marzo 2023) (Agenzia Vista) Venezia, 14 marzo 2023 "Acqua non ce n'è ragazzi, l'avete visto, siamo in. Vi chiedo di darci una mano, risparmiare la risorsa idrica". Così il Governatore del Veneto, Luca. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Siamo ad un livello di allerta lieve, per cui alnon si prevederanno dei razionamenti. Sta ... Cosi' Luca, presidente della regione Veneto, questa mattina a Possagno (TV), sui provvedimenti ......dolce richiede energia ha sottolineato- Ma se riusciamo, anche con le fonti rinnovabili, a mettere in piedi un sistema che ci porta ad un'economia circolare, perché no'. Insomma, al...... più che un'emergenza, ma la situazione è talmente critica che è già arrivato ildi pensare ... Uno degli ultimi a menzionarlo è stato Luca, presidente di Regione Veneto: "Se non dovesse ...

Zaia: "Momento di grossa difficoltà per siccità, evitare sprechi" - Il ... Il Sole 24 ORE

"Acqua non ce n'è ragazzi, l'avete visto, siamo in grossa difficoltà. Vi chiedo di darci una mano, risparmiare la risorsa idrica". Così il Governatore del Veneto, Luca Zaia. (Alexander Jakhnagiev) ...E l'idea alla quale sta lavorando il Veneto: "Non escludo l'impiego di impianti di desalinizzazione", ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia. Ma intanto valuta nell'immediato un'ordinanza ant ...