Youth League | è l'Hajduk l'avversario del Milan nella Final Four Impresa dell'AZ Alkmaar | poker al Real Madrid

Continuano le sorprese in Youth League: dopo l'eliminazione dell'Atletico Madrid ad opera del Milan di Ignazio Abate, fa le valigie anche il Real Madrid di Arbeloa, eliminata dall'Az Alkmaar. Gli olandesi, che non hanno ...IMPRESA IN YOUTH LEAGUE - 'Sono molto orgoglioso, lo ero anche contro il Barcellona. Siamo tra i più forti d'Europa, i ragazzi crescono bene e presto saranno pronti per la prima squadra. Si allenano ...' Il Milan Primavera di Ignazio Abate conoscerà questo pomeriggio il nome della sua prossima avversaria nelle Final Four di Uefa Youth League, risultato storico per la formazione rossonera conseguito dopo il 2 - 0 rifilato all'Atletico Madrid di Fernando Torres nel quarto di finale in gara secca disputato ieri pomeriggio.

Youth League, la semifinale sarà Hajduk-Milan: i croati hanno battuto il Dortmund ai rigori Milan News

Clamoroso ko per il Real Madrid, che ha addirittura perso per 4-0 sotto i colpi dell'Az Alkmaar. I blancos subiscono due reti per tempo: nella prima frazione i gol di Beukers e Poku, nella ripresa ...Continuano le sorprese in Youth League: dopo l'eliminazione dell'Atletico Madrid ad opera del Milan di Ignazio Abate, fa le valigie anche la truppa di Arbeloa, eliminata dall'Az Alkmaar. Gli olandesi, ...