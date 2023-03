WWE: Nuova theme song per Ilja Dragunov (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nel corso dell’ultimo episodio di NXT abbiamo assistito ad un promo di Ilja Dragunov, l’ex NXT UK Champion è stato poi interrotto da JD McDonagh ed il tutto ha portato all’ufficialità del match di settimana prossima che risolverà l’accesa rivalità tra i due. Un dettaglio che non è passato inosservato è stato il fatto che Ilja Dragunov, durante il suo ingresso in ring prima di confrontare JD McDonagh, ha presentato la sua Nuova musica d’ingresso. Una versione aggiornata di ‘Czar’s Horseman’ La Nuova theme song di Ilja Dragunov non è altro che un remix di ‘Czar’s Horseman’, la precedente musica d’ingresso dell’ex NXT UK Champion. Questo cambiamento ha suscitato reazioni positive da parte dei fan i quali sono ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nel corso dell’ultimo episodio di NXT abbiamo assistito ad un promo di, l’ex NXT UK Champion è stato poi interrotto da JD McDonagh ed il tutto ha portato all’ufficialità del match di settimana prossima che risolverà l’accesa rivalità tra i due. Un dettaglio che non è passato inosservato è stato il fatto che, durante il suo ingresso in ring prima di confrontare JD McDonagh, ha presentato la suamusica d’ingresso. Una versione aggiornata di ‘Czar’s Horseman’ Ladinon è altro che un remix di ‘Czar’s Horseman’, la precedente musica d’ingresso dell’ex NXT UK Champion. Questo cambiamento ha suscitato reazioni positive da parte dei fan i quali sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioWrestling : Charlotte Flair si esprime così sulla nuova vita di Mercedes Mone dopo la WWE #WWE #MercedesMone #CharlotteFlair - TuberBomba : RT @WWEItalia: Sabato 27 maggio verranno incoronati il nuovo re e la nuova regina del ring a WWE King and Queen of the Ring! ?? Curioso di s… - LilyJean99 : RT @WWEItalia: Sabato 27 maggio verranno incoronati il nuovo re e la nuova regina del ring a WWE King and Queen of the Ring! ?? Curioso di s… - misterj1995 : RT @WWEItalia: Sabato 27 maggio verranno incoronati il nuovo re e la nuova regina del ring a WWE King and Queen of the Ring! ?? Curioso di s… - WWEItalia : Sabato 27 maggio verranno incoronati il nuovo re e la nuova regina del ring a WWE King and Queen of the Ring! ?? Cur… -