WWE: Infortunio alla spalla per Jacy Jayne, ignoti i tempi di recupero (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nell’ultima puntata di NXT abbiamo avuta una news decisamente non piacevole. Durante un’intervista backstage Jacy Jayne ha parlato del match di settimana scorsa contro la sua ex tag-team partner Gigi Dolin, “giustificando” decisamente la sua sconfitta. L’incontro tra le due, piuttosto breve ma decisamente intenso, avrebbe preso questa piega a causa di un Infortunio dell’ex Toxic Attraction, come confermato dalla diretta interessata. Problemi alla spalla, ignoti i tempi di recupero Distacco alla spalla. Una diagnosi decisamente dura ed un dolore abbastanza insopportabile. Jayne ha confermato di aver subito quest’Infortunio dopo circa un minuto dall’inizio ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nell’ultima puntata di NXT abbiamo avuta una news decisamente non piacevole. Durante un’intervista backstageha parlato del match di settimana scorsa contro la sua ex tag-team partner Gigi Dolin, “giustificando” decisamente la sua sconfitta. L’incontro tra le due, piuttosto breve ma decisamente intenso, avrebbe preso questa piega a causa di undell’ex Toxic Attraction, come confermato ddiretta interessata. ProblemispdiDistaccosp. Una diagnosi decisamente dura ed un dolore abbastanza insopportabile.ha confermato di aver subito quest’dopo circa un minuto dall’inizio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Infortunio alla spalla per Jacy Jayne, ignoti i tempi di recupero - SpazioWrestling : AJ Styles è ancora fermo per infortunio ma c'è qualcuno che lo aspetta sul ring #WWE #AJStyles - SpazioWrestling : Piove sul bagnato per Bray Wyatt: quando si potrà fare chiarezza sul suo status? #WWE #BrayWyatt #WrestleMania39 - SpazioWrestling : WWE: Superstar di NXT ritorna sul ring dopo un brutto infortunio #NXT #WWE - Zona_Wrestling : WWE: Minacce di morte per Ridge Holland ad un anno dall'infortunio di Big E -