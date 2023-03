(Di mercoledì 15 marzo 2023) Nelle scorse settimane si era vociferato di un possibiletra. Era stato lo stesso pugile youtuber a esprimere il desiderio di affrontare il leader della C Nation e la WWE ci ha pensato a mettere in piedi la cosa in vista di WrestleMania 39. Come sappiamo, si è poi optato per altri piani.affronterà Austin Theory, mentreaffronterà Seth Rollins. Alla WWE non starebbe lavorando ad un possibiletra, tenuto conto anche dei tanti impegni sul set del primo. Nessun piano per SummerSlam Nelle scorse ora WrestleVotes ha parlato di un possibile coinvolgimento diin un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Al momento l’ipotesi di un match tra John Cena e Logan Paul sarebbe in stand by - erosazzurro : @AttilioScalesse Nel momento in cui il marchio è diventato #wwe quell entertainment faceva già intuire che la #WWF era finita - SpazioWrestling : E' arrivato il momento? Presto importanti annunci sulla cerimonia della Hall Of Fame #WWE #HallOfFame - w4fanatik : E l‘ingresso di Zayn ad Elimination Chamber si guadagna il premio di momento del mese di Febbraio! #samizayn… - SpazioWrestling : E' finalmente arrivato il momento di Karrion Kross? Buone notizie per i suoi fan #WWE #KarrionKross -

...2K, BioShock, Mafia e soprattutto Grand Theft Auto di Rockstar Games (quest'ultima dal 1998 ... Certo è che i soldi a disposizione di Sony albasterebbero per comprare solo un quarto di Take ...Tutto pronto per il ritorno di John Cena inPer ilnon ci sono dettagli su quello che farà John Cena, ma è altamente probabile che verranno gettate le basi per un match contro Austin ...Se volete davvero capire perché agli americani, gli stessi che hanno inventato lae con essa il ... Aldel canestro, la partita si è fermata per celebrare James e per fare in modo che lo ...

WWE: Al momento l’ipotesi di un match tra John Cena e Logan Paul sarebbe in stand by Zona Wrestling

El tema no volverá. De momento, parece que el personaje de Cody Rhodes no necesita ningún cambio, dado cómo se ha estado desarrollando en WWE. Cabe recordar que es el ganador del ‘Royal Rumble Match’ ...Il tutto grazie ad un tradimento (in)atteso di Tatum Paxley ai danni di Ivy Nile. L’abbandono nel momento del bisogno, tag mancato e vittoria per Fyre & Dawn ...