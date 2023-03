WTA Indian Wells 2023, Swiatek spazza via Raducanu e va ai quarti, Gauff se la cava, Cirstea e Kvitova eliminano Garcia e Pegula (Di mercoledì 15 marzo 2023) Rimangono in otto ad avanzare ancora pretese per portarsi a casa il WTA 1000 di Indian Wells. Cemento californiano che continua a portare bene ad Iga Swiatek, che rende un gioco da ragazzi la sfida contro una Emma Raducanu finalmente in ripresa dal successo degli US Open 2021, ma non abbastanza per resistere al ciclone polacco. Per la numero 1 al mondo un’avversaria a sorpresa, Sorana Cirstea. La rumena ha avuto la meglio su Caroline Garcia al termine di un confronto durissimo, risolto solo dopo due ore e mezza. Con qualche patema d’animo, avanza anche la seconda giocatrice al mondo Aryna Sabalenka. Lotta dura con Barbora Krejcikova, con la ceca che si gioca tutte le sue carte e nel finale ha anche sei chance per rimettere la partita sui suoi binari, ma senza approfittarne. La sua ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Rimangono in otto ad avanzare ancora pretese per portarsi a casa il WTA 1000 di. Cemento californiano che continua a portare bene ad Iga, che rende un gioco da ragazzi la sfida contro una Emmafinalmente in ripresa dal successo degli US Open 2021, ma non abbastanza per resistere al ciclone polacco. Per la numero 1 al mondo un’avversaria a sorpresa, Sorana. La rumena ha avuto la meglio su Carolineal termine di un confronto durissimo, risolto solo dopo due ore e mezza. Con qualche patema d’animo, avanza anche la seconda giocatrice al mondo Aryna Sabalenka. Lotta dura con Barbora Krejcikova, con la ceca che si gioca tutte le sue carte e nel finale ha anche sei chance per rimettere la partita sui suoi binari, ma senza approfittarne. La sua ...

