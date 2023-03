Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : World Cup, il Settebello travolge gli Usa 16-10 #pallanuoto - CatelliRossella : Raffaeli punta alla World Cup di Ginnastica con 4 esercizi nuovi - Sport - ANSA - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: World Cup di Pallanuoto, il Settebello è primo nel Girone A - angelo_perfetti : World Cup di Pallanuoto, il Settebello è primo nel Girone A - fraser___ : @Leo_messii_7 opta motm (none before 2010) world cup final 2022 - messi ucl final 2015 - messi ucl final 2011 - me… -

... i quali nel 2022 avevano ottenuto il titolo di campioni nella Endurancedell'IMSA in classe GTD Pro con una Ferrari 488 GT3 Evo 2020. Dopo Sebring, il FIAEndurance Championship 2023 ...Percorso netto. A Zagabria, con la qualificazione per le finali già in tasca, il Settebello batte anche gli Stati Uniti: un pieno di autostima sulla strada che porta ai Mondiali di luglio. 'Una ...Un'altra grande vittoria, la sesta su sei. Stavolta il Settebello si impone 16 - 10 sugli Stati Uniti e chiude al primo posto il girone A dei preliminari di. Sono gli americani a passare in vantaggio due volte (Daube e Cupido), ma sul 3 - 2 gli azzurri non si voltano più indietro e costruiscono passo dopo passo un successo prezioso per il morale ...

LIVE Italia-Stati Uniti 16-10, World Cup 2023 in DIRETTA: grande vittoria per il Settebello, scatenato Di Somma con cinque reti OA Sport

Il calendario della World Cup maschile 2023 di pallanuoto: ecco le informazioni per seguire tutte le partite. Nuovo torneo che sostituisce la World League, vinta l’unica volta… Leggi ...Il Settebello conclude a punteggio pieno il proprio cammino a Zagabria, in Croazia, dove oggi l’Italia della pallanuoto maschile, guidata dal CT Alessandro Campagna, coglie contro gli Stati Uniti la v ...