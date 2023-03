World Baseball Classic, l’Italia ci crede. Mike Piazza: “Abbiamo possibilità di battere il Giappone” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Domani, alle ore 11 italiane (ore 19 locali), l’Italia del Baseball è attesa dalla sfida dei quarti di finale del World Baseball Classic. Al Tokyo Dome, gli azzurri affronteranno i padroni di casa del Giappone e il match si presenta molto complicato per le qualità degli avversari. I nostri portacolori, dopo aver emozionato non poco nella sfida contro l’Olanda che ha regalato il pass per questa seconda fase, vogliono gettare il cuore oltre l’ostacolo, per continuare a vivere un sogno. Come riportato dal sito della Federazione, la squadra tricolore si è allenata nell’impianto nipponico, prendendo le misure al campo da gioco. Un sorta di ambientamento prima del grande incontro. Nel roster c’è stata l’aggiunta di Brian Marconi al posto di Joe Biagini. Per il resto, squadra che vince non si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Domani, alle ore 11 italiane (ore 19 locali),delè attesa dalla sfida dei quarti di finale del. Al Tokyo Dome, gli azzurri affronteranno i padroni di casa dele il match si presenta molto complicato per le qualità degli avversari. I nostri portacolori, dopo aver emozionato non poco nella sfida contro l’Olanda che ha regalato il pass per questa seconda fase, vogliono gettare il cuore oltre l’ostacolo, per continuare a vivere un sogno. Come riportato dal sito della Federazione, la squadra tricolore si è allenata nell’impianto nipponico, prendendo le misure al campo da gioco. Un sorta di ambientamento prima del grande incontro. Nel roster c’è stata l’aggiunta di Brian Marconi al posto di Joe Biagini. Per il resto, squadra che vince non si ...

