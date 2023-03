World Baseball Classic, ‘Davide’ Italia sfida ‘Golia’ Giappone. Gli avversari degli azzurri ai Raggi-X. Il roster nipponico è superlativo (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’Italia ha sfruttato l’occasione propizia, rappresentata da un gruppo privo di rivali impossibili da battere, accedendo con merito alla fase a eliminazione diretta del World Baseball Classic 2023. Ora, però, l’asticella si alza e non di poco. Giovedì 16 marzo, a Tokyo, gli azzurri sfideranno il Giappone. In palio ci sarà un posto per la Final-Four di Miami. Ci troviamo di fronte al più proverbiale caso di “Davide” contro “Golia”. Il Paese del Sol Levante ha un roster ben più forte rispetto a quello di Cuba, Panama, Taipei e Olanda, le quattro squadre affrontate dall’Italia nella Pool. Peraltro i nipponici hanno letteralmente sorvolato il proprio girone con punteggi eloquenti (8-1 alla Cina, 13-4 alla Sud Corea, 10-2 alla Repubblica Ceca e 7-1 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’ha sfruttato l’occasione propizia, rappresentata da un gruppo privo di rivali impossibili da battere, accedendo con merito alla fase a eliminazione diretta del2023. Ora, però, l’asticella si alza e non di poco. Giovedì 16 marzo, a Tokyo, glisfideranno il. In palio ci sarà un posto per la Final-Four di Miami. Ci troviamo di fronte al più proverbiale caso di “Davide” contro “Golia”. Il Paese del Sol Levante ha unben più forte rispetto a quello di Cuba, Panama, Taipei e Olanda, le quattro squadre affrontate dall’nella Pool. Peraltro i nipponici hanno letteralmente sorvolato il proprio girone con punteggi eloquenti (8-1 alla Cina, 13-4 alla Sud Corea, 10-2 alla Repubblica Ceca e 7-1 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Italia ai quarti di finale del World Baseball Classic 2023: è uno dei risultati più clamorosi della storia del base… - OA_Sport : Si va verso la conclusione Si va verso la conclusione dei gironi americani del World Baseball Classic - MaxisMandon : RT @NicoGatti28: Tutti i quarti di finale del #WorldBaseballClassic (oltre a semifinali e finale) saranno trasmessi in diretta su Sky Sport… - FIBSpress : RT @NicoGatti28: Tutti i quarti di finale del #WorldBaseballClassic (oltre a semifinali e finale) saranno trasmessi in diretta su Sky Sport… - sportli26181512 : Antonello Venditti pazzo per la Nazionale di baseball: 'Come una vittoria della Roma': Il cantautore con un video p… -