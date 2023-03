World Baseball Classic 2023: Venezuela trova la quarta vittoria, successo importante per il Canada (Di mercoledì 15 marzo 2023) Venezuela fa quattro su quattro e chiude la prima fase del World Baseball Classic 2023 da imbattuta. La squadra sudamericana ha infatti sconfitto nella settima giornata di competizioni il Nicaragua con il risultato di 4-1, posizionandosi a punteggio pieno nel raggruppamento D, in scena a Miami (Stati Uniti). Una partita sterile per Nicaragua, autrice di ben 11 valide, al netto però dell’unico punto segnato nel primo turno con il grandout in double play di Elian Miranda. Tuttavia il Venezuela ribalta tutto al terzo inning, prima pareggiando i conti con un singolo di Gimenez e il timbro di Alcuna, poi con un singolo da due punti di Suarez che ha concesso a Santander e Gimenez di andare a segno. Il doppio di Santander realizzato nella quarta ripresa muoverà ancora il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023)fa quattro su quattro e chiude la prima fase delda imbattuta. La squadra sudamericana ha infatti sconfitto nella settima giornata di competizioni il Nicaragua con il risultato di 4-1, posizionandosi a punteggio pieno nel raggruppamento D, in scena a Miami (Stati Uniti). Una partita sterile per Nicaragua, autrice di ben 11 valide, al netto però dell’unico punto segnato nel primo turno con il grandout in double play di Elian Miranda. Tuttavia ilribalta tutto al terzo inning, prima pareggiando i conti con un singolo di Gimenez e il timbro di Alcuna, poi con un singolo da due punti di Suarez che ha concesso a Santander e Gimenez di andare a segno. Il doppio di Santander realizzato nellaripresa muoverà ancora il ...

